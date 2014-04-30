Агроном 24 июля 2014, 12:36. раздел: Дети А вы уже купили детский велосипед? На сегодняшний день, производители детских товаров предлагают родителям огромное количество детского транспорта — самокаты, педальные автомобили и электромобили и т.д. Но вспомните себя в юном возрасте. Какая мечта преследует каждого ребенка на протяжении всего детства? Без сомнения, это детские велосипеды. Для родителей покупка данного вида транспорта является волнительным моментом, ведь только-только семья пережила падения первых шагов, как тут же появляется страх и риск, что ребенок упадет, теперь уже с велосипеда, и травмирует себя опять. Ни в коем случае не стоит отказывать малышу в его просьбе, купить детский велосипед и научиться кататься на нем из-за своих страхов. Ведь у родителей есть возможность приобрести модель, которая минимизирует риск травмирования и убережет ребенка от падений. Для этого просто необходимо обратить внимание на все меры безопасности, которые предлагают нам современные производители. Как выбрать детский велосипед? Многие родители задаются вопросом: что необходимо знать для того, чтобы сделать правильный выбор? Производитель. Лучше выбрать известного производителя, который давно работает на протяжении нескольких лет. Каждый производитель имеет собственную отличительную черту или изюминку, но всех их объединяет безупречное качество. Проверить репутацию того или иного производителя можно в сети – популярные бренды имеют собственные интернет-ресурсы, также можно найти отзывы о понравившемся велосипеде или фирме. Цена. Большинство покупателей детских велосипедов изначально обращают внимание на стоимость велосипеда. От чего же она зависит? Качественные детские велосипеды известной фирмы будут стоить недешево, но они будут обладать высокими характеристиками. Покупая модель популярного бренда, вы можете быть уверены в качестве велосипеда и его деталей. Кроме того, возможность продать такой велосипед после того как ребенок из него вырастет, возрастает в сравнении с китайскими. Колеса. Диаметр колес необходимо подбирать в зависимости от роста ребенка.

от 75 до 95 см <12"< li> от 95 до 101 см - 12"

от 101 до 115 - 16"

от 115 до 128 - 20"

от 126 до 155 - 24" Диаметр колес влияет на особенности и характеристики велосипеда. Преимущества покупки детского велосипеда. Сделать малышу такой подарок стоит и потому, что именно этот транспорт помогает и ребенку, и взрослому человеку следить за своим здоровьем и физической формой. Польза велосипеда неоценима. Поездки на велосипеде тренируют и укрепляют мышцы практически всего тела - ног, таза, тренируют пресс. Во время велосипедных прогулок значительно активизируются дыхательная, сердечно-сосудистая и кровеносная система человеческого организма, организм наполняется кислородом, а это, в свою очередь способствует обмену веществ.