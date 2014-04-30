Агроном 02 сентября 2014, 10:23. раздел: Дело житейское Интересные факты о декоративных подушках Скучный интерьер любой комнаты можно оживить при помощи ярких акцентов. Ими могут быть необычные вазы, светильники, картины, занавески, шторы и маленькие подушки. Что касается последних, так они не только украсят помещение, а и создадут комфортные условия для отдыха на диване или кровати.

Впервые подушки в качестве декора начали использовать во дворцах султанов. Изготовляли их из шелковой ткани и наполнителя из лоскутков, сверху украшали золотыми и серебряными вышивками. При этом считалось, что чем больше ярких аксессуаров лежит на диванах, креслах и кроватях, тем богаче является владелец жилья.



В Индии эти постельные принадлежности пользовались популярностью среди влюбленных, они использовали их во время любовных игр.



Знатные особы, живущие во дворцах и замках в средневековье, подкладывали подушки под ноги, чтобы не подцепить простуду, ведь каменные полы очень холодные. Дамы часто клали небольшие подушки на седло подчас верховой езды. Церковные службы также не обходились без этих приспособлений, на них становились прихожане во время чтения молитв.



В Турции большие подушки используют вместо стульев, усаживаясь на них во время обеда.



В современных интерьерах используются декоративные подушки самых разнообразных форм, цветов и размеров. Чаще всего можно встретить квадратные модели, размер которых 50*50 или 30*30 сантиметров или в форме валиков.



Декоративный элемент для детской комнаты может быть выполнен в форме цветка, машинки, конфеты, животного и прочего.



Выбирая декоративную подушку для гостиной комнаты или спальни, необходимо учитывать общий интерьер. Возможно, получится найти подушки с рисунками под обои или гардины. Отлично будут смотреться подушечки, сочетающиеся по цвету и фактуре с обивкой дивана, кресла или стульев, а также коврами или абажурами.



Декоративная композиция будет выглядеть привлекательно, при использовании подушек в количестве от трех до шести, если уложить на диван большее число, то получится непонятная куча. Модели разных размеров могут иметь одинаковый цвет. Если же их форма и размер одинаковы, то можно сыграть на разновидности и цвете ткани. Материя может быть атласной, плюшевой, меховой, кроме того, наволочку можно связать спицами или крючком.



Разложить подушки на кровати можно в хаотическом порядке, или, например, построить из них подобие пирамиды. Использовать этот элемент декора можно в комнате любого стиля, главное, подобрать наиболее подходящие модели.