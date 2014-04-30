Агроном 15 июля 2014, 22:57. раздел: Дело житейское

Качественные услуги телефонии

Теперь каждый клиент может получить качественные услуги, выгодные тарифы, круглосуточную техподдержку специалистов, а также много других преимуществ.

Возможность качественного покрытия позволяет воспользоваться услугами разного вида телефонной связи в 48 городах Украины. Вы сможете без труда совершать звонки на местные, междугородние и международные номера.

Компания предоставляющая следующие услуги:

1. Традиционная телефония.

Она представляет собой возможность подключения в Ваш дом городского телефона. Подключив эту услугу, вы сможете совершать звонки в пределах своего города, а также междугородние звонки по территории Украины и за рубежом.

Преимущества телефонии:

- Вам предоставляется возможность самостоятельного выбора номера.

- Чтобы пополнить лицевой счет, не нужно идти в абонентский отдел. Это можно сделать в любое время со своего компьютера.

- Низкие тарифы.

- Высокий уровень обслуживания клиентов круглые сутки.

- Возможность подключения дополнительных услуг.

2. IP - телефония представляет собой связь, которая осуществляется с помощью Интернета.

Преимущества использования IP - телефонии:

- легкость подключения;

- безопасное соединение;

- высокое качество связи;

- возможность подключения в любом месте, где есть Интернет;

- бесплатные звонки внутри сети оператора;

- низкие цены на звонки во все страны мира.

3. Услуга ”Тревелфон” предназначена для тех, кто часто ездит в другую страну по работе или на отдых и хочет сэкономить на звонках. Благодаря этой услуге можно будет совершать звонки в роуминге по минимальным ценам. Совершаемые Вами звонки будут осуществляться по тарифам гостевого мобильного оператора.

Как подключить услугу телефонии?

Для того, чтобы заказать услугу любого вида телефонии, необходимо оставить свою заявку на сайте. Специалисты нашего сайта свяжутся с вами, помогут выбрать подходящий тариф и установят современное оборудование.

В случае с услугой “Тревелфон” необходимо будет заключить договор с компанией, внести на депозит сумму денег и провести активацию услуги перед поездкой заграницу.

Подключая телефонию Вы можете быть уверены, что получаете высокое качество услуг, а также каждый абонент сможет получить достойный уровень обслуживания!

Получить всю подробную информацию об услуга телефонии, а также других услуг связи Вы можете на сайте.