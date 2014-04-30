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Агроном14 августа 2014, 20:39.раздел: Красота

Как отличить настоящие лицензионные духи от подделки

Согласно статистике, более известные и популярные парфюмы подделывают намного чаще – это понятно , продать товар , о котором везде говорят  - проще, чем абсолютно неизвестные духи. К сожалению, в нынешнее время, чтобы купить оригинальные (лицензионные) духи нужно быть изрядно подкованным. Можно переворачивать горы информации, на что у нас зачастую нет времени, но для начала можно запомнить несколько простых правил, которые пригодятся и не раз.

 

Как отличить подделку от оригинальной парфюмерии

 

1. Хочешь купить лицензионные духи? Тогда запоминай – узнай по максимуму про свои любимые духи. Загляни на сайт изготовителя и узнай, какой у духов должен быть флакон, где должен быть логотип, где находятся голограммы и как выглядят, защитные ленты и т.д.

 

Сравнивай духи не с пробником, который дают на пробу, а с тем,что собираешься покупать.

 

2. Проверь духи на стойкость. Это не 100% способ, потому как тестер может быть настоящим, а другие духи – подделкой. Но тем не менее... Брызни выбранный аромат на себя и наблюдай, как долго он держится. Если ощущаешь запах хотя бы 2-3 дня, можно покупать духи. Но брать парфюм нужно именно в том магазине, где проводила "тест". Купить духи в другом месте после этого – несерьезно.

 

3. Рассмотри флакончик. Известные производители выпускают духи в практически идеальных флаконах, на которых нет царапин и сколов, а стекло при этом  прозрачное и  чистое.

 

4. Инфо на упаковке должна быть идентичной с информацией на сайте производителя. Это же справедливо  для места изготовления, состава, объема. Если на сайте предлагается купить женские и мужские духи в бутылочках по 50 и 150 мл, а тебе попался иной объем любимого парфюма, быстрее уноси ноги из этого нехорошего магазина.

 

5. Сопоставь штрих код на флаконе и инфо на сайте. Если есть разница, покупать не стоит.

 

6. Упаковачная пленка должна быть натянута равномерно, без складок и т.д.

 

7. Если все же не понятно насколько качественные духи - всегда можно  попросить сертификат качества . По закону, его обязаны  предъявить. Когда получишь этот чудо документ, проверь печать.  Она должна быть "мокрая",

 

Настоящую печать нетрудно отличить от ксерокса, нужно только посмотреть на нее под углом.

 

Если покупать духи, стоимость которых не 100 грн, то хотелось бы получать соответствующее качество. Не стесняйся рассматривать и распрашивать , а если нужно , то и требовать - ты платишь за товар деньги, которые не валяются на дороге. Дабы не чувствовать себя обманутой, запомни хотябы самое главное - и все будет супер!

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14 августа 2014, 20:39.Автор: АгрономПросмотров: 3229Комментарии (0)раздел: Красота
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