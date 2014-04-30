Агроном 18 декабря 2014, 10:43. раздел: Мебель

Как выбрать кокосовый матрас?

При появлении желания обновить матрас, начать Вам придется не с похода в торговые ряды, а с определения того, что именно Вы будете искать. Для установления необходимого Вам изделия нужно решить, из каких материалов должен быть матрас выполнен. Применяемый наполнитель будет влиять как на качество и основные характеристики матраса, так и на его ценовую категорию. Основные характеристики матрасов, которые влияют на Ваше ощущение комфорта во время отдыха – способность распределять нагрузку всего веса тела человека, жесткость и упругость, а также практичность и долговечность изделия.

За несколько лет заметную популярность обрели матрасы с использованием кокосового волокна – койра, отмеченного отличными характеристиками. Применение его в качестве наполнителя позволяет получить изделие, обладающее достаточно высоким качеством. Одной из отличительных черт такого материала является жесткость, что позволяет использовать матрас людям и со значительным весом. Экологичность, гипоаллергенность и возможность циркуляции воздуха позволяют чувствовать себя комфортно на матрасе не только взрослым людям, но и малышам. Именно эти важнейшие качества способны обеспечить спокойный и комфортный сон.

Разновидности кокосовых матрасов:

Беспружинные имеют своей отличительной чертой значительную жесткость. Они являются наилучшим вариантом для тех, кто для сна отдают предпочтение твердым поверхностям. Также к таким матрасам прибегают в профилактических целях. Наиболее распространенным показанием для его применения является искривление позвоночника.

Смешанные матрасы состоят из нескольких слоев кокосового волокна и латекса, которые накладываются поочередно. В подобном матрасе совмещается «латексный» комфорт, но не теряется жесткость кайры.

Пружинные матрасы – наилучший выбор для людей со значительным весом тела. Он состоит из слоя пружин и двух-трех слоев кайры, которые и отвечают за твердость матраса. Людям обладающим лишним весом, который превосходит 90 кг предпочтительно использовать матрас не менее чем с 3 слоями для обеспечения требуемой упругости.

Кокосовые матрасы добились популярности благодаря основным характеристикам: хорошее качество и доступная цена. Бесспорно, эти показатели важны, но основополагающими являются исключительно Ваш комфорт и удобство.

Источник: http://matroluxe.com.ua - Интернет магазин мебели