Агроном 29 августа 2014, 18:52. раздел: Дети

Какую обувь купить осенью малышу?

Выбор осенней обуви( http://klubok.com/obuv) в магазинах сегодня настолько широк, что можно действительно перед ним растеряться. Огромное количество производителей, как отечественных, так и зарубежных, каждый сезон представляют новые коллекции. Купить осеннюю обувь малышу – не проблема, вопрос в другом – какую именно пару нужно выбирать?

Дети быстро вырастают, так что одной пары часто едва хватает на сезон. С точки зрения экономии семейного бюджета напрашивается вывод о том, что стоит брать осеннюю обувь с запасом. Но не следует идти на крайности, этот запас не должен превышать один размер, иначе двигаться в обуви ребенку будет неудобно и даже более того, обувь не по размеру может привести к неприятным последствиям для формирования стопы и позвоночника малыша.

Итак, первое правило – покупайте обувь вместе с ребенком после примерки. Если же Вы совершаете покупку не в магазине, а через интернет, например, на сайте Клубок, где представлен отличный выбор демисезонной детской обуви самых различных фирм, обязательно требуйте у продавца предоставить все необходимые замеры стельки.

Решая, какую обувь носить осенью малышу, учтите, что кожа все-таки намного полезнее, чем синтетические и искусственные материалы. Но, если на первое место ставится показатель водонепроницаемости, предпочтение следует отдать резиновым сапогам.

Прекрасной альтернативой этим двум распространенным видам детской демисезонной обуви служит современная мембранная обувь. От прямого напора воды мембрану защищают специфические пропитки и особый материал верха обуви. Лучшей и наиболее качественной мембраной сегодня признан GORE-TEX. Цену его, к сожалению, нельзя назвать очень демократичной, так как сам материал довольно дорогой. Немного доступнее по стоимости мембрана Sympatex, также качественная, хотя и уступающая лидеру по некоторым характеристикам.

Производителей мембранной обуви сегодня существует очень много. На доске объявлений сайта Клубок Вы найдете массу предложений от таких известных брендов, как ECCO (Дания), GEOX (Италия), SUPERFIT (Австрия), а также BARTEK (Польша), КОТОФЕЙ (Россия), MINIMEN (Турция) и других.

Рассматривая осеннюю детскую обувь, обратите внимание на толщину подошвы. Это очень важный момент, ведь чем она толще, тем теплее будет детским ножкам и тем выше будут показатели влагонепроницаемости обуви. Непременно проверяйте также туфли или ботинки изнутри – на ощупь не должны чувствоваться выступающие швы или какие-либо неровности.

Высота обуви осенью не имеет такого принципиального значения как зимой. А вот отсутствие супинатора – повод отказаться от покупки. С ортопедической точки зрения он принципиально важен, так как влияет на анатомически правильное формирование стопы.

По всем параметрам обувь для ребенка обязана соответствовать требованиям качества и безопасности.

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