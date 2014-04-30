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Агроном30 апреля 2014, 00:29.раздел: Компьютеры и интернет

Online игры доступны всем и каждому

Вначале был компьютер. Он умел производить расчеты, создавать программы для этих расчетов, следить за различными процессами на производствах, управлять этими процессами и помогать человеку в разных сферах жизни. Затем компьютер стал еще и развлекательной машиной, когда появились первые не сложные, но увлекательные игры. Но все это было возможно только в рамках одной машины, а игроки получали возможность играть с программой, но не с живыми людьми.

Эволюция игр началась с того момента, когда появилась возможность соединять несколько компьютеров между собой. И речь идет еще не об интернете, а только лишь о локальной сети. Но пришел тот день, когда пользователи получили возможность объединять свои компьютеры с помощью сети интернет. И именно благодаря изобретению интернета появились те самые online игры, которые сейчас стали любимыми для миллионов людей.

Online игры, почему они получили такую популярность

Online игры стали популярными в тот момент, когда получили массовое распространение. И это не удивительно – ведь они дают возможность играть не с бездушным компьютером, а с настоящими живыми людьми, которые сидят за своими компьютерами в разных точках планеты. И здесь есть много человеческих факторов.

Во-первых, как бы ни был умен компьютер, он был и остается только набором программ, которые подчиняются определенному алгоритму. Действия компьютера не сложно предугадать, в то время как сами люди непредсказуемы. И это является порой самым захватывающим компонентом игры. А во-вторых, играя в online игры с людьми можно удовлетворить еще одну важную потребность – общение. Причем в данном случае общаться можно с жителями самых разных стран и континентов.

Чем полезны online игры

Пользы от игр есть гораздо больше, чем может показаться строгим мамам или женам, которые пытаются оторвать своего сына или мужа от компьютера и заставить заниматься другими – «более полезными» - делами. Кстати, это довольно распространенный предрассудок – женщины не любят компьютерные игры. Любят не менее мужчин.

Но все же, какая польза от онлайн игры? Первое – развитие моторики рук, скорости реакции, образного мышления, а также улучшение памяти. Ведь зачастую игроку нужно держать в голове множество различной информации из игры. Второе – возможность наладить коммуникацию с людьми из разных частей света. Третье – возможность заработать. А ведь именно последний фактор люди часто упускают из внимания, но, тем не менее, такая возможность тоже есть.

Поиграть вы можете на сайте http://onlineigrun.com/



30 апреля 2014, 00:29.Автор: АгрономПросмотров: 3625Комментарии (0)раздел: Компьютеры и интернет
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