Агроном 30 сентября 2015, 15:32. раздел: Мир

Ли Мин Хо станет почетным представителем Зимних Олимпийских Игр 2018

Зимние Олимпийские Игры 2018 года будут проходить в Пхенчхан (Южной Корея) и их почетным представителем станет всем нам известный – Ли Мин Хо. Актеру выпала превосходная возможность представлять Корею.



Как известно, Зимние Олимпийские игры 2022 и Зимние Олимпийские Игры 2018 будут проходить в Азии без каких-либо изменений. Церемония распределения проходила в Dongdaemun Design Plaza. Во время проведения этого мероприятия Ли Мин Хо и был выбран почетным представителем Олимпийских Игр 2018.



По словам Ли Мин Хо, для него большая стать участником такого грандиозного события, ведь он сам очень любит кататься на лыжах и заниматься серфингом.





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