Триумф
Моя страницаЛичные сообщенияМои комментарииНовые комментарииПерсоныПоиск
Агроном30 сентября 2015, 15:32.раздел: Мир

Ли Мин Хо станет почетным представителем Зимних Олимпийских Игр 2018

Зимние Олимпийские Игры 2018 года будут проходить в Пхенчхан (Южной Корея) и их почетным представителем станет всем нам известный – Ли Мин Хо. Актеру выпала превосходная возможность представлять Корею.


Как известно, Зимние Олимпийские игры 2022 и Зимние Олимпийские Игры 2018 будут проходить в Азии без каких-либо изменений. Церемония распределения проходила в Dongdaemun Design Plaza. Во время проведения этого мероприятия Ли Мин Хо и был выбран почетным представителем Олимпийских Игр 2018.


По словам Ли Мин Хо, для него большая стать участником такого грандиозного события, ведь он сам очень любит кататься на лыжах и заниматься серфингом.

Новости корейского шоу-бизнеса на http://www.iloveasia.su



30 сентября 2015, 15:32.Автор: АгрономПросмотров: 2067Комментарии (0)раздел: Мир
Оценка статьи: +0 Нра! :)НЕ нра! :( -0

tr-rss-150.gif

Адрес редакции:

 

Ваша оценка ПМЖ «Триумф»:
Т — талантливо!
Р — респект!
И — интересно!
У — умно!
М — можно и лучше!
Ф — фи!

364.gif

30 сентября 2015, 15:32
Агроном публикует материал
Ли Мин Хо станет почетным представителем Зимних Олимпийских Игр 2018
18 декабря 2014, 10:43
Агроном публикует материал
Как выбрать кокосовый матрас?
02 сентября 2014, 10:30
Агроном публикует материал
Диагностика и лечение в Израиле: форум как основной источник знаний
02 сентября 2014, 10:23
Агроном публикует материал
Интересные факты о декоративных подушках
29 августа 2014, 18:52
Агроном публикует материал
Какую обувь купить осенью малышу?
27 августа 2014, 13:10
Агроном публикует материал
Реклама pr в интернете
27 августа 2014, 12:46
Агроном публикует материал
Правильный уход за автомобильными чехлами
14 августа 2014, 20:48
Агроном публикует материал
Производительное и надёжное навесное оборудование
14 августа 2014, 20:39
Агроном публикует материал
Как отличить настоящие лицензионные духи от подделки
04 августа 2014, 09:47
Агроном публикует материал
Силиконовый чехол для Iphone 5s в виде мультипликационного героя
31 июля 2014, 20:00
Агроном публикует материал
Выбор чехлов для Iphone/ipad - серьезный шаг.
24 июля 2014, 12:36
Агроном публикует материал
А вы уже купили детский велосипед?
21 июля 2014, 10:42
Агроном публикует материал
Таможенные услуги
21 июля 2014, 10:36
Агроном публикует материал
Рост потребительского настроения в Украине, как это поможет интернет торговле?
15 июля 2014, 22:57
Агроном публикует материал
Качественные услуги телефонии
15 июля 2014, 13:43
Агроном публикует материал
Правила выбора мото аккумулятора
20 июня 2014, 14:21
Агроном публикует материал
Современный рынок труда Днепропетровска
10 июня 2014, 11:24
Агроном публикует материал
Присяжные переводчики в Объединенном Королевстве
24 мая 2014, 10:39
Агроном публикует материал
Покупаем насос для отопления Grundfos
30 апреля 2014, 00:29
Агроном публикует материал
Online игры доступны всем и каждому