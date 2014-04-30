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Агроном15 июля 2014, 13:43.раздел: Это интересно

Правила выбора мото аккумулятора

Если вам нужен новенький аккумулятор для мотоцикла, то вы должны знать несколько важных правил. Они должны помочь быстро и без проблем сделать правильный выбор.

Первым делом обращайте внимание на такой параметр, как напряжение! В разной мотоциклетной технике данный параметр может быть разным. Несмотря на то, что сегодня большинство моделей мотоциклов комплектуются 12-вольтовыми агрегатами, как и аккумулятор для автомобилей, есть и некоторые версии техники, рассчитанные на рабочее напряжение 6 Вольт.

 

Старайтесь не покупать малоизвестных марок. Сейчас на рынке можно найти достаточно большое количество продукции довольно сомнительного качества. В большинстве своем, относится это к китайским аккумуляторам, у которых отсутствуют сертификаты качества и какая-либо гарантия. Может они и стоят немного дешевле подлинников от проверенных производителей, но такая экономия может в будущем обернуться большими неприятностями и затратами на покупку новой батареи или даже ремонт мотоцикла.

Смотрите всегда на технологию производства. Многие компании постоянно ведут разработки и могут предложить большой выбор самых разных качественных батарей, которые производятся с использованием передовых инновационных достижений. Они более надежны, долговечны и не подведут, даже при работе в очень сложных условиях. Например, для мото техники очень актуальны гелевые батареи. Электролит в них добавлен не традиционный – жидкий в виде раствора серной кислоты, а гелеобразный. Он не вытекает и жидкость из него почти не испаряется, что увеличивает срок его службы и позволяет использовать батарею даже в перевернутом состоянии. Такой аккумулятор не боится тряски, вибрации и резких перепадов температуры. Они заметно эффективнее при эксплуатации в мотоциклах, чем их свинцово-кислотные собраться.

Вместе с покупкой новой батареи обратите отдельное внимание на зарядные устройства для аккумуляторов автомобильных. Они необходимы для того, чтобы в нужный момент можно было восстановить рабочее состояние и растраченный ресурс аккумуляторной батареи.

В любом случае всегда доверяйте профессионалам. Если сомневаетесь, какой именно аккумулятор больше подойдет для вашего транспортного средства, всегда можно получить консультацию у продавца, который обязательно поможет сделать верный выбор, исходя из технических параметров и марки вашего мотоцикла или легкового автомобиля.



15 июля 2014, 13:43.Автор: АгрономПросмотров: 2977Комментарии (0)раздел: Это интересно
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