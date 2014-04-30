Агроном 27 августа 2014, 12:46. раздел: Авто Правильный уход за автомобильными чехлами Каждый владелец автомобиля знает, что внешний вид салона будет сохранять отличный вид до тех пор, пока о нем постоянно заботятся. Благодаря красивым стильным автомобильным чехлам, можно значительно улучшить эстетичный вид сидений, однако каждый материал требует особого ухода. Как следить за авточехлами и какие существуют универсальные методы чистки чехлов? Естественно не бывает чехлов, за которыми не нужно было бы следить. Однако перед началом чистки стоит адекватно оценить необходимость применения тех или иных мер. Например, если взять и просто постирать чехлы, изготовленные из недорогих синтетических материалов, то они могут навсегда потерять эстетичный вид или вовсе испортиться и вам придется их выбросить. Поэтому стоит подходить к чистке с особой расчетливостью. Способы чистки автомобильных чехлов Каждый чехол имеет свой способ очистки от загрязнений. Например, чехлы, выполненные из дорогих крепких материалов, лучше всего сдавать в химчистку. После химчистки они приобретут первозданный вид и свежесть и будут выглядеть как новые. Однако не стоит сдавать в химчистку чехлы, которые имеют поролоновую прослойку. После стирки поролон начнет ссыхаться и со временем он просто начнет крошиться. Чехлы, которые имеют поролоновую прослойку, а также чехлы из дорогих и качественных материалов можно очистить с помощью специального раствора. Такой раствор продается в любом автомагазине. С помощью него, а также обычной тряпки можно произвести очистку наружного слоя чехла не прибегая к стирке всего чехла. Но все же стоит помнить, что дешевые чехлы из синтетических материалов, как правило, служат до пяти лет, а поэтому чистка не всегда сможет помочь. Лучше всего изначально приобретать чехлы их более дорогих, но и более качественных и долговечных материалов. Легкую генеральную уборку в салоне можно произвести с помощью пылесоса и чистящих средств. Это позволит вам освежить весь салон и при этом на какое-то время очистить чехлы и сиденья от загрязнений. Если конечно уверены в качестве производства чехла и надежности материала, то можете попробовать постирать чехол, но только вручную, чтобы его не испортить. На большинство импортных автомобилей чехлы на сиденья изготавливаются серийно. Это означает, что владелец автомобиля выбирает в специализированном салоне понравившийся чехол и его тут же, на месте, устанавливают механики салона. В большинстве таких салонов чистку этих чехлов также производят специалисты салона. Поэтому, чтобы ничего не испортить при самостоятельной очистки или просто, чтобы не терять время, можно доверить это ответственное дело профессионалам. Источник: http://mwbrothers-city.com.ua Чехлы для Вашего авто