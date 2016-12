Агроном 10 июня 2014, 11:24. раздел: Профессия Присяжные переводчики в Объединенном Королевстве В Объединенном королевстве нет как таковой системы присяжных переводчиков. На практике, переводы юридических документов (исковые заявления, отчеты) сопровождаются сертификатом, в котором перечислены квалификации письменного переводчика, но это не является обязательным требованием. Институт устного и письменного перевода (ITI) квалифицирует некоторых членов как "устных переводчиков для полиции и суда", но за этим не стоит официальный статус от полиции или судов. Если же говорить о Chartered Institute of Linguists, то в сотрудничестве с Metropolitan Police Service тут разработали тест, который позволяет оценить квалификацию общественного устного переводчика, работающего на полицию на территории Объединенного королевства. Результаты этого теста признаются Национальным реестром устных переводчиков общественных организаций (NRPSI). Устных переводчиков регистрируют в соответствии с системами, упомянутыми выше, тем не менее от них могут потребовать выполнения дополнительных заданий. Национальный реестр устных переводчиков общественных организаций 1 апреля 2011 года отделился от Chartered Institute of Linguists и стал неприбыльной компанией. В реестре перечислено "более 2 350 устных переводчиков на 101 язык". Как было сказано ранее в 2011 году Министерство юстиции заключило контракт с частной компанией Applied Language Solutions на предоставление услуг по переводу и "лингвистов" пригласили зарегистрироваться в Министерстве через компанию. По словам Chartered Institute of Linguists это означает, что коммерческий поставщик услуг сейчас также несет ответственность за признание квалификации письменных и устных переводчиков, в результате чего может возникнуть конфликт интересов. Онлайн петиция против аутсорсинга собрала 2 374 подписей до 15 ноября 2011 года. В декабре 2011 года CIOL утверждала, что "существует огромное количество устных переводчиков, которые были зарегистрированы в NRPSI и которые отказались работать с Министерством юстиции через ALS - это подтверждает опрос, проведенный за последние несколько недель. О своем намерении заявило 1 167 переводчиков из 2 300, которые входят в NRPSI. 19 декабря 2011 года в NRPSI признали, что будет очень сложно поддерживать стандарты, "если так много квалифицированных и умеющих качественно работать устных переводчиков отказались предоставлять свои услуги". В марте 2012 года поступило сообщение о том, что 90% устных переводчиков бойкотируют Applied Language Solutions, при этом высказывалось предположение, что скорее всего аутсорсинг не является оптимальным решением. В 2011 году компания Applied Language Solutions заявляла, что зарегистрированные устные переводчики должны заканчивать 30-часовой курс по Непрерывному профессиональному развитию, чтоб сохранить регистрацию в системе. Это скорее всего касается и письменных переводчиков.



