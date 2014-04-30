Агроном 14 августа 2014, 20:48. раздел: Мужские игрушки

Производительное и надёжное навесное оборудование

В эксплуатации некоторых видов спецтехники не обойтись без навесного оборудования. Это специальные съемные запчасти, которые предназначаются для выполнения отдельных задач. Работая с большими грузами и достаточно твердыми, прочными породами, такие запчасти достаточно быстро (если брать в масштабах спецтехники), изнашиваются, подвержены поломкам. Поэтому вопрос о приобретении новых навесных частей встает нередко.

Виды навесного оборудования

В оснащении навесными частями нуждаются такие виды спецтехники как экскаваторы, краны, погрузчики, трактора и др. В зависимости от предназначения машины и работ, которые ей предстоит выполнить, используются следующее навесное оборудование:

гидромолот;

ковш;

грейфер;

рыхлитель;

гидрозахват;

гидроножницы и др.

В чем заключается помощь навесного оборудования?

Используя несколько видов навесного оборудования, можно значительно расширить функционал и возможности специальной техники, облегчить работу во многих отраслях промышленности. Именно такие запчасти помогают быстро и эффективно выполнять такие промышленные задачи:

погрузка и разгрузка габаритных грузов;

расчистка территории;

снос конструкций;

размельчение твердых пород и конструкций;

рыхление плотных грунтов;

увеличение рабочего радиуса машины (крана или экскаватора);

уплотнение слишком мягких грунтов.

Где покупать навесное оборудование?

Понятно, что столь специфический продукт не доступен в обычном магазине автотоваров. Приобрести его можно только в специализированных торговых точках. Например, если необходимы запчасти на погрузчик Caterpillar, то покупать их лучше всего в том магазине, который является официальным дистрибьютором этого бренда в регионе. Тогда вы сможете получить гарантию на продукт и надеяться на качественное обслуживание.

Никогда не доверяйтесь подозрительным магазинам, которые не так давно появились на рынке и не могут предоставить сертификат на предлагаемую продукцию. Помните, что титаническими работа спецтехники связана с огромными грузами и большими нагрузками, поэтому должен быть сделан огромный акцент на безопасности. Не сертифицированные запасные части, как раз, могут привести к обратным последствиям. К тому же, низкокачественное навесное оборудование недолговечно. Поэтому выбирать необходимо только проверенные и признанные в мире бренды производителей.