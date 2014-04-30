Производительное и надёжное навесное оборудование
В эксплуатации некоторых видов спецтехники не обойтись без навесного оборудования. Это специальные съемные запчасти, которые предназначаются для выполнения отдельных задач. Работая с большими грузами и достаточно твердыми, прочными породами, такие запчасти достаточно быстро (если брать в масштабах спецтехники), изнашиваются, подвержены поломкам. Поэтому вопрос о приобретении новых навесных частей встает нередко.
Виды навесного оборудования
В оснащении навесными частями нуждаются такие виды спецтехники как экскаваторы, краны, погрузчики, трактора и др. В зависимости от предназначения машины и работ, которые ей предстоит выполнить, используются следующее навесное оборудование:
- гидромолот;
- ковш;
- грейфер;
- рыхлитель;
- гидрозахват;
- гидроножницы и др.
В чем заключается помощь навесного оборудования?
Используя несколько видов навесного оборудования, можно значительно расширить функционал и возможности специальной техники, облегчить работу во многих отраслях промышленности. Именно такие запчасти помогают быстро и эффективно выполнять такие промышленные задачи:
- погрузка и разгрузка габаритных грузов;
- расчистка территории;
- снос конструкций;
- размельчение твердых пород и конструкций;
- рыхление плотных грунтов;
- увеличение рабочего радиуса машины (крана или экскаватора);
- уплотнение слишком мягких грунтов.
Где покупать навесное оборудование?
Понятно, что столь специфический продукт не доступен в обычном магазине автотоваров. Приобрести его можно только в специализированных торговых точках. Например, если необходимы запчасти на погрузчик Caterpillar, то покупать их лучше всего в том магазине, который является официальным дистрибьютором этого бренда в регионе. Тогда вы сможете получить гарантию на продукт и надеяться на качественное обслуживание.
Никогда не доверяйтесь подозрительным магазинам, которые не так давно появились на рынке и не могут предоставить сертификат на предлагаемую продукцию. Помните, что титаническими работа спецтехники связана с огромными грузами и большими нагрузками, поэтому должен быть сделан огромный акцент на безопасности. Не сертифицированные запасные части, как раз, могут привести к обратным последствиям. К тому же, низкокачественное навесное оборудование недолговечно. Поэтому выбирать необходимо только проверенные и признанные в мире бренды производителей.