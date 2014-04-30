Агроном 27 августа 2014, 13:10. раздел: Это интересно Реклама pr в интернете PR (в переводе с английского Public Relations – общественные отношения) – меры, путём которых желаемый образ внедряется в подсознание людей. Причём с такой подачей, чтоб у них сложилось такое же мнение об объекте, каким его преподносят. Для достижения максимального PR-эффекта владельцы всех типов предприятий стараются всяческими способами продвинуть свой бизнес. В борьбе все средства хороши, особенно в борьбе с конкурентами. Поэтому одним из действующих способов является размещение своей рекламы в сети интернет. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского! Рискнув однажды, вы можете привлечь такой поток клиентов, что рост ваших продаж значительно увеличится, и многие люди, не зная вас лично, будут обращаться именно к вам за оказанием определённых услуг. Ещё на просторах интернета можно очень быстро и эффективно раскрутить ваш бренд. Раскрутка происходит путём баннерной, контекстной рекламы, и с помощью рекламы в социальных сетях. Баннерная реклама в интернете – это совокупность графических изображений, в основном анимационных, которые размещаются на главных сайтах рекламодателей (движущиеся картинки или надписи). Для создания такой рекламы подбираются громкие слоганы, которые внушают доверие. И чем внушительней, тем больше клиентов могут поверить рекламодателю. Картинки мы стараемся подбирать таким образом, что они отражали в себе деятельность предприятия, которое к нам обратилось, также идёт учёт пожеланий заказчика. Контекстная реклама – разновидность баннерной интернет-рекламы. Суть её в том, что она позволяет привлекать потенциальных клиентов при помощи объявлений на поисковых сайтах. Т.е. если в объявлении будет товар/услуга, что соответствует потребностям посетителя – он непременно зайдёт на ваш сайт и приобретёт то, что его заинтересовало. Реклама в соц. сетях – это, как правило, создание групп в ВКонтакте, Одноклассниках, других популярных соц. сетях и приглашение туда участников. Это, кстати, может оказаться вполне продуманным PR-ходом. Ведь социальные сети – это места, где нынешнее поколение проводит больше, чем половину своего свободного времени. Если у вас солидная и большая (состоит из нескольких филиалов)компания, вы можете заказать корпоративный сайт у нас. Это значительно облегчит работу вам и вашим сотрудникам. Им не придётся часто прибегать к вам, чтоб получить необходимые данные для составления отчёта, к примеру, а лишь зайти на веб-портал фирмы и получить необходимую для них информацию. Помимо вышеперечисленных положительных сторон, сотрудникам будут видны обновления, такой себе PR внутри компании. Чтоб о результатах деятельности «гремела» гремела общественность, нужно её всё время «пиарить». И поэтому, для более ожидаемого результата вам необходимо продвижение сайта – эта такая услуга, заказав которую из различных веб-страниц будет идти ссылка на ваш сайт. Таким образом, увеличив популярность рекламного сайта, вы увеличите популярность предлагаемых товаров и услуг. Партнер: Компьютерный блог "Твой компьютер" полезный советы для вашего ПК. Совет: Хотите скрыть папку на компьютере от посторонних? читайте об этом на сайте http://tvoykomputer.ru