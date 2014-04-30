Агроном 21 июля 2014, 10:36. раздел: Экономика Рост потребительского настроения в Украине, как это поможет интернет торговле? Согласно результатам недавнего исследование, которое проводилось компанией GfK Ukraine, потребительское настроение украинцев с каждым новым месяцем, только улучшается и сегодня уже наконец-то достигло своего апогея. Многие современные эксперты заявляют, что подобная тенденция сложилась благодаря нормализации ситуации в самой стране, которое было вызвано инаугурацией нового президента этой страны. Несмотря на это, до сих пор наблюдается относительно слабая динамика роста их текущего материального положения, которая, в свою очередь, сдерживает рост внутреннего спроса. Вполне возможно, именно из-за этого потребители все чаще-чаще прибегают к услугам разнообразных интернет-магазинов, которые могут предложить им такой же товар, но уже за значительно меньшую сумму. Как бы там ни было, каждый современный потребитель, пытается найти такое место, в котором идеально бы сочеталось цена и качество какого-либо продукта, не странно, что таковым для многих из них стали многочисленные интернет-магазины, в которых представлено огромное множество товаров на все случаи жизни. Так, к примеру, вы можете приобрести в них шелковое постельное белье, без каких либо проблем купить шторы для кухни, либо же купить сковородку с керамическим покрытием в качестве подарка своей любимой теще. Некоторым людям с консервативным типом мышления данный способ покупки товара может показаться несколько глупым, ведь человек во время покупки какого-либо изделия не имеет возможности оглядеть товар, который он собственно и покупает. С одной стороны, это действительно так, немногие интернет-магазины предоставляют своим клиентам оглядеть товар непосредственно во время его покупки, либо же хотят за предоставление этой услуги определенное количество денег, но как бы там ни было, каждый клиент вправе осмотреть покупаемый им товар, во время того, как будет его забирать. Более того, покупка товара в интернет-магазинах, намного удобнее, нежели, приобретение продукта в самом обыкновенном супермаркете. В первую очередь из-за того, что вам не нужно будет томиться в длительных очередях и к тому же в интернете, желаемый товар найти можно намного быстрее, ведь все что для этого нужно, это просто напросто ввести в поисковике своего браузера интересующую продукцию. Таким образом, можно прийти к выводу, что тенденция приобретения определенного рода товаров в интернет-магазинах, благодаря новым потребительским настроениям в обществе, только набирает обороты, но все же, не достигло своего апогея. Вполне вероятно, что через некоторое время они полностью заменят привычные всем нам супермаркеты. Партнер: Вкусная пицца с доставкой в Днепропетровске на http://rufino.dp.ua/