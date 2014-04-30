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Агроном04 августа 2014, 09:47.раздел: Это интересно

Силиконовый чехол для Iphone 5s в виде мультипликационного героя

«Лило и Стич» - мультфильм любимый с самого детства. Инопланетный зверек стал любимцем миллионов малышей во всем уголках нашей планеты земля, и все они мечтали чтобы и в их жизни появился такой друг. Подарите и себе (или определенному персонажу из списка ваших приятелей или знакомых) частичку детства, воссозданную в виде забавного силиконового чехла для Iphone 5s.Такой предмет является практически жизненно необходимым для всех владельцев «яблочного» гаджета, поскольку он является достаточно хрупкой техникой и о его безопасности следует позаботиться с первых дней покупки. В ритме повседневной жизни мы частенько можем ронять или ударять наш телефон, царапать или оказывать на него какие – либо продукты или жидкости. Все это, вполне логично, будет отражаться на внешнем силуэте вашего объекта для мобильной связи – таким будет достаточно неплохой вариант (ведь царапины на корпусе – в них приятного явно мало, но это не так ужасно в случае нормальной работоспособности телефона), в худшем же – неисправности в работе и поломка гаджета (а вот это уже оказывается серьезной проблемой – ведь ремонт или и вовсе покупка нового гаджета обойдется вам в «копеечку»).

Одним из серьезных преимуществ этой модели является используемый для ее изготовления материал. Силикон на первый взгляд кажется нежным, мягким и невесомым (мы получаем приятные ощущения, когда касаемся его), но при всем этом это достаточно крепкое и прочное химическое соединение. Он превосходно амортизирует телефон при ударах, поэтому вы вовсе не обязаны переживать за сколотый корпус и помехи в работе. Так же спасает ваше средство для мобильной связи от царапин и пролитых на него жидкостей. Силикон плотно облегает корпус вашего Iphone 5s со всех сторон, а значит вероятность, что он выскользнет из чехла и разобьется сводится практически к минимуму.

Каждая деталь этого чехла самым тщательным образом проработана лучшими специалистами и мастерами своего дела. Поэтому такой силиконовый чехол выглядит максимально привлекательно, и вы имеет отличную возможность приобрести его как себе в личный случай эксплуатации, так и как вариант презента одну персонажу из списка своего круга общения или родных. Поверьте, забавный зверек в виде чехла для Iphone 5s придется по душе совершенно любому человеку, и неважно, сколько ему будет лет. В душе разных, и даже самых серьезных персонажей обязательно найдется местечко для детских воспоминаний заходите на сайт http://ichehol.com.ua/  за воспоминаниями.

Стич представлен в милом розовом оттенке. И это является отличным основанием для того, чтобы любая девушка по ту сторону компьютерного экрана тут же захотела приобрести его себе. Розовый колор самым приятнейшим образом воздействует на глаза, поднимает настроение и вызывает на лицах приятные улыбки. С таким чехлом вы в любое мгновение своей жизни будете во главе всеобщего внимания, привлекать к своей персоне потрясающие взгляды окружающих вас персонажей. Не дайте такой неповторимой в вашей жизни два раза возможности ускользнуть из ваших ладоней, создайте себе все условия, чтобы порадовать себя стильном и привлекательными аксессуаром, а свой телефон – прочной и долговечной защитой!

 



04 августа 2014, 09:47.Автор: АгрономПросмотров: 2905Комментарии (0)раздел: Это интересно
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