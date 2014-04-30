Агроном 20 июня 2014, 14:21. раздел: Профессия

Современный рынок труда Днепропетровска

Современные мегаполисы – центры промышленности, торговли и развития инфраструктуры, поэтому не удивительно, что здесь сосредоточены сотни тысяч рабочих мест, число которых ежедневно растет. Появляются новые компании и фирмы, открываются магазины и офисы, обновляется штат работников в социальной и гуманитарной сферах, расширяется рекламный бизнес. Одним из самых крупных и привлекательных для поиска работы мегаполисов Украины является Днепропетровск. Быстро трудоустроиться в миллионном городе вам поможет портал http://www.trud.ua/dnepropetrovsk.html ведь здесь собраны самые свежие и актуальные предложения от всех работодателей. Свободный доступ к вакансиям избавит вас от надобности посещать центр занятости и часами стоять в очереди, а также переплачивать посредническим кадровым агентствам. Теперь все вакансии Днепропетровска у вас на компьютере!

Как и все крупные города, Днепропетровск всегда изобилует предложениями для офисных сотрудников и консультантов. Вакансии менеджеров, продавцов и секретарей появляются каждый день. Отдельный пласт на рынке труда составляют менеджеры-консультанты со знанием английского языка. Их зарплата на порядок выше. Среди секретарей и помощников популярны должности в компаниях сетевого маркетинга и торговых сетях, которые расширяют свои филиалы.

Наиболее динамично развивающийся сегмент рынка – это IT-сфера. Здесь даже сам подход к трудоустройству инновационный. Программисты, веб-разработчики, копирайтеры и контент-менеджеры со знанием SEO настолько востребованы, что большинство компаний вместе с высокой зарплатой предлагают отличный набор корпоративных бонусов в случае офисной работы, хотя многие сотрудники предпочитают удаленную работу на договорной основе, чтобы иметь свободный рабочий график. Новшеством рынка труда в данной сфере является тестовое задание, которое высылается соискателям, чье резюме заинтересовало работодателя. Если вы его выполняете, вас берут на оплачиваемую стажировку с дальнейшим устройством в штат.

Выгодное географическое положение делает Днепропетровск отличным местом для начала карьеры в логистических компаниях по доставке курьерских грузов и почты, а также в сфере туризма и отдыха. Растущий спрос на рекламу всегда на руку тем, кто желает устроиться рекламным агентом или дизайнером, ведь эта отрасль снабжает рынок труда вакансиями с регулярной частотой.