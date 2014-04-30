Агроном 21 июля 2014, 10:42. раздел: Украина

Таможенные услуги

Когда компания начинает свой путь на внешний рынок, вне зависимости от того, собирается она поставлять товар в свою страну или экспортировать это за рубеж, она сталкивается с государственным регулированием внешнеэкономической деятельности.

Чтобы стать полноправным участником торгового оборота с зарубежными странами, будущему участнику ВЭД необходимо пройти процедуру аккредитации на таможне. После этого она получает свой номер полноправного участника и может указывать его в таможенных декларациях при перемещении товара через границу.

Но на этом этапе и возникают основные сложности. Процесс таможенного декларирования товаров требует знания огромного количества процедур и навыков их применения. И далеко не у всех экспортеров или импортеров получается пройти процесс такого декларирования успешно. А это приводит и к простою товара на границе, и к штрафам и другим мерам ответственности перед государством за неверное декларирование. Избежать этого можно, наняв в штат специалиста по таможне или воспользовавшись услугами таможенного брокера. Второй путь и проще, и надежнее.

Услуги таможенного брокера в Киеве вполне доступны, они ускорят время любого таможенного оформления, избавят участника внешнеэкономической деятельности от хлопот и помогут пересечь границу вывозимым и ввозимым товарам без преград и задержек.

Оказываются такие таможенные услуги на основании договора, носящего характер агентского договора или договора поручения. На основании такого договора таможенный брокер берет на себя обязанность оформить и задекларировать товары и клиента, оплатить таможенные пошлины и добиться выпуска товара с таможенного склада. Чтобы выполнять все эти функции максимально качественно, в штате таможенного брокера работают только специалисты, обладающие большим опытом и имеющие сертификаты на право работы с таможенным декларированием.

Все документы клиента будут заполнены в соответствие с требованиями закона, а при уплате пошлины будут использованы все разрешенные способы сокращения расходов. Внутренние специалисты компаний часто о таких возможностях часто не знают, так что работа с таможенным брокером поможет сократить не только время на оформление товара, но и расходы декларанта. Ведение дел с помощью таможенного брокера – это наиболее цивилизованный и эффективный способ оптимизировать импортно-экспортный бизнес.